В Харькове возросло количество пострадавших от ночного удара

До 6 выросло количество пострадавших от ночного российского удара по Шевченковскому району в Харькове. Также ночью оккупанты обстреляли Харьковскую область.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харковськая областная прокуратура

Детали: По данным Синегубова, пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.

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Последствия обстрела Харькова 24 апреля фото - Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Харькова 24 апреля ФОТО - ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Прямая речь: "24 апреля 00:57 г. Харьков, Шевченковский р-н. Попадание С-300 в землю, в результате чего повреждено остекление и наружная отделка 3 многоквартирных домов, 2 офисных зданий, 3 нежилых домов, газовая магистраль. Всего повреждено 568 окон и 33 автомобиля".

Исправлено: В утреннем отчете Синегубова было указано, что Россия нанесла удар КАБам, по состоянию на 9:57 сообщение исправили, указали, что удар нанесли С-300.

Детали: По предварительным данным прокуратуры, враг атаковал город двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

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Последствия обстрела Харькова 24 апреля ФОТО - ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Также глава ОВА сообщает, что в 1:05 24 апреля в пгт Золочев Богодуховского района оккупанты нанесли удар двумя ракетами. В результате частично разрушено бывшее здание Золочевской администрации и 10 домов, из них 2 жилых многоквартирных, а также здание банковского учреждения.

Пгт Золочев Богодуховского района ФОТО С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА СИНЕГУБОВА