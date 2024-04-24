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Німецька опозиція просить Сунака тиснути на Шольца щодо постачання Taurus Україні

Ірина Балачук, Іванна КостінаСереда, 24 квітня 2024, 10:56
Німецька опозиція просить Сунака тиснути на Шольца щодо постачання Taurus Україні
Ріші Сунак і Олаф Шольц. Фото Getty Images

Фракція німецького опозиційного Християнсько-демократичного союзу закликала прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака тиснути на канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо поставки Україні крилатих ракет під час їхньої зустрічі у Берліні 24 квітня.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на n-tv

Деталі: Німецька опозиція вважає, що після схвалення у США законопроєкту про допомогу Україні треба тиснути і на німецьку владу щодо надання зброї більшої дальності.

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Пряма мова експерта з оборони ХДС Родеріха Кізеветтера: "Пакет США прямо закликає президента США Джо Байдена забезпечити ATACMS великої дальності. Ось чому Сунак також повинен посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті передав Taurus".

Деталі: Він підкреслив, що для України у 2024 році матеріальне питання є критичним.

Повідомляється, що це буде перший візит Сунака до Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У німецькому уряді запевнили, що нова система протиповітряної оборони Patriot буде доставлена в Україну якнайскоріше.
  • Перед цим уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.

Теми: СунакШольцдопомога Україні
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