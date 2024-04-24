Немецкая оппозиция просит Сунака давить на Шольца по поводу поставки Taurus Украине

Фракция немецкого оппозиционного Христианско-демократического союза призвала премьер-министра Британии Риши Сунака давить на канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставки Украине крылатых ракет во время их встречи в Берлине 24 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Немецкая оппозиция считает, что после одобрения в США законопроекта о помощи Украине надо давить и на немецкие власти относительно предоставления оружия большей дальности.

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Прямая речь эксперта по обороне ХДС Родериха Кизеветтера: "Пакет США прямо призывает президента США Джо Байдена обеспечить ATACMS большой дальности. Вот почему Сунак также должен усилить давление на Шольца, чтобы он наконец передал Taurus".

Детали: Он подчеркнул, что для Украины в 2024 году материальный вопрос является критическим.

Сообщается, что это будет первый визит Сунака в Германию.

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