Немецкая оппозиция просит Сунака давить на Шольца по поводу поставки Taurus Украине
Фракция немецкого оппозиционного Христианско-демократического союза призвала премьер-министра Британии Риши Сунака давить на канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставки Украине крылатых ракет во время их встречи в Берлине 24 апреля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv
Детали: Немецкая оппозиция считает, что после одобрения в США законопроекта о помощи Украине надо давить и на немецкие власти относительно предоставления оружия большей дальности.
Прямая речь эксперта по обороне ХДС Родериха Кизеветтера: "Пакет США прямо призывает президента США Джо Байдена обеспечить ATACMS большой дальности. Вот почему Сунак также должен усилить давление на Шольца, чтобы он наконец передал Taurus".
Детали: Он подчеркнул, что для Украины в 2024 году материальный вопрос является критическим.
Сообщается, что это будет первый визит Сунака в Германию.
Предыстория:
- В немецком правительстве заверили, что новая система противовоздушной обороны Patriot будет доставлена в Украину как можно скорее.
- Перед этим правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине.