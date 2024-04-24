ВАКС конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя 5 літаків, квартири та судно

Вищий антикорупційний суд конфіскував у голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його батька й сина.

Джерело: пресслужба ВАКС

Дослівно: "23 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього народного депутата України, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області, а також до його батька та сина, які співпрацюють із країною-агресором, та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції".

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Деталі: Зокрема ВАКС стягнув у дохід держави активи:

- три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі;

- чотири легкових автомобілі;

- п’ять літаків;

- саморобне туристичне судно;

- кошти на банківських рахунках;

- частки у дев’ятьох компаніях.

Довідково: Балицький був народним депутатом у 2012-2019 рр. від Партії регіонів і "Опозиційного блоку", після повномасштабного вторгнення росіян став колаборантом і очолив окупаційну адміністрацію захопленої частини Запорізької області з центром у Мелітополі. В Україні заочно засуджений до 15 років позбавлення волі.