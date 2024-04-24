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ВАКС конфисковал у главы оккупационной администрации Запорожья 5 самолетов, квартиры и судно

Татьяна ОлейникСреда, 24 апреля 2024, 11:33
ВАКС конфисковал у главы оккупационной администрации Запорожья 5 самолетов, квартиры и судно
Евгений Балицкий. Фото - российских пропагандистских каналов

Высший антикоррупционный суд конфисковал у главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого и его отца и сына.

Источник: пресс-служба ВАКС

Дословно: "23 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему народному депутату Украины, возглавившему оккупационную администрацию Запорожской области, а также к его отцу и сыну, которые сотрудничают со страной-агрессором, и применила к ним , предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона "О санкциях".

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Детали: В частности, ВАКС взыскал в доход государства активы:
- три квартиры, жилой дом и два земельных участка в Мелитополе;
- четыре легковых автомобиля;
- пять самолетов;
- самодельное туристическое судно;
- денежные средства на банковских счетах;
- Доли в девяти компаниях.

Справка: Балицкий был народным депутатом в 2012-2019 гг. от Партии регионов и "Оппозиционного блока", после полномасштабного вторжения россиян стал коллаборантом и возглавил оккупационную администрацию захваченной части Запорожской области с центром в Мелитополе. В Украине заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

Темы: оккупациясудЗапорожская область
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