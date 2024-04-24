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Російські війська з артилерії обстріляли середмістя Куп’янська

Тетяна ОлійникСереда, 24 квітня 2024, 12:01
Російські війська з артилерії обстріляли середмістя Куп’янська
Фото - ДСНС Харківщини

Армія РФ обстріляла з артилерії середмістя районного центру – Куп’янська на Харківщині, виникла пожежа.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Вранці 24 квітня окупаційні війська країни-терориста завдали артилерійського удару по середмістю Куп’янська.

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Один зі снарядів влучив у недіючу двоповерхову будівлю, спричинивши пожежу площею 300 кв.м".

 
фото - дснс харківщини

Деталі: Рятувальники ліквідували загорання. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

 
фото - Дснс харківщини

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Теми: обстрілХарківська областьвійна
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