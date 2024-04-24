Російські війська з артилерії обстріляли середмістя Куп’янська
Середа, 24 квітня 2024, 12:01
Армія РФ обстріляла з артилерії середмістя районного центру – Куп’янська на Харківщині, виникла пожежа.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "Вранці 24 квітня окупаційні війська країни-терориста завдали артилерійського удару по середмістю Куп’янська.
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Один зі снарядів влучив у недіючу двоповерхову будівлю, спричинивши пожежу площею 300 кв.м".
Деталі: Рятувальники ліквідували загорання. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
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