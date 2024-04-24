Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Российские войска из артиллерии обстреляли центр Купянска

Татьяна ОлейникСреда, 24 апреля 2024, 12:01
Российские войска из артиллерии обстреляли центр Купянска
Фото - ГСЧС Харьковской области

Армия РФ обстреляла из артиллерии центр районного центра – Купянска на Харьковщине, возник пожар.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: Утром 24 апреля оккупационные войска страны-террориста нанесли артиллерийский удар по центру Купянска.

Реклама:

Один из снарядов попал в недействующее двухэтажное здание, вызвав пожар площадью 300 кв.м".

 
фото - гсчс

Детали: Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате обстрела нет.

 
фото - гсчс

ВИДЕО ДНЯ
Темы: обстрелХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Сырский: Силы обороны отошли на запад от Бердичей, Семеновки и Новомихайловки

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
обстрел
Трех человек ранила российская армия в Сумской области
В Днепровском районе выросло количество пострадавших от вражеского удара
Бывший запорожский депутат-коммунист получил 15 лет тюрьмы за наведение российских ракет
Последние новости
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
17:50
Глава МИД Польши "не удивится", если Россия нападет на его страну
17:41
интервьюГераскевич: Сергея Бубки вообще не должно быть в украинском спорте
17:30
Заставляет посмотреть эволюцию: телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал стремительный рост некоторых галактик
Все новости...
Реклама: