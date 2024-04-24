Российские войска из артиллерии обстреляли центр Купянска
Среда, 24 апреля 2024, 12:01
Армия РФ обстреляла из артиллерии центр районного центра – Купянска на Харьковщине, возник пожар.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Дословно: Утром 24 апреля оккупационные войска страны-террориста нанесли артиллерийский удар по центру Купянска.
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Один из снарядов попал в недействующее двухэтажное здание, вызвав пожар площадью 300 кв.м".
Детали: Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате обстрела нет.
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