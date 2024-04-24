У російських судах рекордна кількість справ про дезертирство − розвідка Британії

У військових судах Росії розглядають рекордну кількість справ про дезертирство, також є рекордною кількість прохань від росіян про притулок в іноземних країнах, повідомляє розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляді британського Міноборони за 24 квітня

Деталі: Розвідка посилається на дані російського незалежного видання "Медіазона", яке пише, що у березні російські військові суди засудили за дезертирство рекордну кількість військовослужбовців Збройних сил Росії – 64 особи.

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Загалом же з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року кількість таких справ у судах становить 7400, найбільше з них припадає на Московську область – 496.

Розвідки наголошують, що "багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримавши умовні терміни, повернулися до своїх частин і на фронт".

Також британська розвідка зазначає, що рекордного рівня сягнула і кількість прохань про надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби.

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У відомстві підкреслюють, що російські солдати, в тому числі примусово призвані під час "часткової" мобілізації у вересні 2022 року, зобов'язані залишатися на військовій службі на невизначений термін з невеликою перспективою звільнення.

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