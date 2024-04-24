В российских судах рекордное количество дел о дезертирстве − разведка Британии
В военных судах России рассматривают рекордное количество дел о дезертирстве, также является рекордным количество прошений от россиян об убежище в иностранных странах, сообщает разведка Великобритании.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 24 апреля
Детали: Разведка ссылается на данные российского независимого издания "Медиазона", которое пишет, что в марте российские военные суды привлекли к ответственности за дезертирство рекордное количество военнослужащих Вооруженных сил России − 64 человека.
В общем же с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года количество таких дел в судах составляет 7400, больше всего из них приходится на Московскую область − 496.
Разведки отмечают, что "многие солдаты, которых удалось разыскать и которые предстали перед военным судом, получив условные сроки, вернулись в свои части и на фронт".
Также британская разведка отмечает, что рекордного уровня достигло и количество просьб о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, которые уклоняются от военной службы.
В ведомстве подчеркивают, что российские солдаты, в том числе принудительно призванные во время "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года, обязаны оставаться на военной службе на неопределенный срок с небольшой перспективой увольнения.
Предыстория:
- Накануне разведка Великобритании сообщила, что после захвата Новомихайловки Донецкой области оккупационные войска РФ будут стремиться продвинуться в направлении села Константиновка, что в двух километрах к западу.
- Перед этим обзор был посвящен специально созданному в российской армии подразделению для представителей кремлевской элиты.