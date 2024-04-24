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В российских судах рекордное количество дел о дезертирстве − разведка Британии

Ирина Балачук, Ирина КутелеваСреда, 24 апреля 2024, 12:06
В российских судах рекордное количество дел о дезертирстве − разведка Британии
Российский солдат. Фото РИА Новости

В военных судах России рассматривают рекордное количество дел о дезертирстве, также является рекордным количество прошений от россиян об убежище в иностранных странах, сообщает разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 24 апреля

Детали: Разведка ссылается на данные российского независимого издания "Медиазона", которое пишет, что в марте российские военные суды привлекли к ответственности за дезертирство рекордное количество военнослужащих Вооруженных сил России − 64 человека.

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В общем же с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года количество таких дел в судах составляет 7400, больше всего из них приходится на Московскую область − 496.

Разведки отмечают, что "многие солдаты, которых удалось разыскать и которые предстали перед военным судом, получив условные сроки, вернулись в свои части и на фронт".

Также британская разведка отмечает, что рекордного уровня достигло и количество просьб о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, которые уклоняются от военной службы.

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В ведомстве подчеркивают, что российские солдаты, в том числе принудительно призванные во время "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года, обязаны оставаться на военной службе на неопределенный срок с небольшой перспективой увольнения.

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Темы: Росcияармиясуд
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