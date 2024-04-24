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Напад на Ткача: у справі з'явилися двоє обвинувачених

Ірина БалачукСереда, 24 квітня 2024, 12:52
Напад на Ткача: у справі з'явилися двоє обвинувачених
Журналіст Михайло Ткач і люди, які на нього напали. Скриншот з відео

У справі про напад на журналіста "Української правди" Михайла Ткача під час виконання професійних обов’язків 17 листопада 2023 року неподалік ресторану "Тандир" у смт. Козин з’явилися двоє обвинувачених − громадяни О. та Х. − обвинувальні акти щодо них скерували до суду.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Української правди"

Дослівно ОГП: "За результатами проведеного досудового розслідування 4 січня 2024 року до Обухівського районного суду Київської області скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням двох громадян − О. та Х. Обом інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України. Наразі судовий розгляд триває".

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Деталі: В ОГП зазначили, що матеріали досудового розслідування відносно ще однієї невстановленої особи 2 січня 2024 року виділені в окреме кримінальне провадження за цими ж статтями.

Його розслідує Обухівське райуправління поліції.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Пізно ввечері 17 листопада 2023 року на журналіста УП Михайла Ткача напали під час зйомок біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області.
  • Після публікації УП про напад на журналіста Михайла Ткача поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за статтею про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

   

Теми: ЗМІнапад
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