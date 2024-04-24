Напад на Ткача: у справі з'явилися двоє обвинувачених
У справі про напад на журналіста "Української правди" Михайла Ткача під час виконання професійних обов’язків 17 листопада 2023 року неподалік ресторану "Тандир" у смт. Козин з’явилися двоє обвинувачених − громадяни О. та Х. − обвинувальні акти щодо них скерували до суду.
Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Української правди"
Дослівно ОГП: "За результатами проведеного досудового розслідування 4 січня 2024 року до Обухівського районного суду Київської області скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням двох громадян − О. та Х. Обом інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України. Наразі судовий розгляд триває".
Деталі: В ОГП зазначили, що матеріали досудового розслідування відносно ще однієї невстановленої особи 2 січня 2024 року виділені в окреме кримінальне провадження за цими ж статтями.
Його розслідує Обухівське райуправління поліції.
Передісторія:
- Пізно ввечері 17 листопада 2023 року на журналіста УП Михайла Ткача напали під час зйомок біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області.
- Після публікації УП про напад на журналіста Михайла Ткача поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за статтею про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.