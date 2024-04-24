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Нападение на Ткача: в деле появились двое обвиняемых

Ирина БалачукСреда, 24 апреля 2024, 12:52
Нападение на Ткача: в деле появились двое обвиняемых
Журналист Михаил Ткач и люди, которые на него напали. Скриншот из видео

В деле о нападении на журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача во время выполнения профессиональных обязанностей 17 ноября 2023 года недалеко от ресторана "Тандыр" в пгт. Козин появились двое обвиняемых − граждане О. и Х. − обвинительные акты направили в суд.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды"

Дословно ОГП: "По результатам проведенного досудебного расследования 4 января 2024 года в Обуховский районный суд Киевской области направлено обвинительное заключение по обвинению двух граждан − О. и Х. Обоим инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Сейчас судебное разбирательство продолжается".

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Детали: В ОГП отметили, что материалы досудебного расследования в отношении еще одного неустановленного лица 2 января 2024 года выделены в отдельное уголовное производство по этим же статьям.

Его расследует Обуховское райуправление полиции.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Поздно вечером 17 ноября 2023 года на журналиста УП Михаила Ткача напали во время съемок возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области, где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора. Возле ресторана было много автомобилей.
  • После публикации УП о нападении на журналиста Михаила Ткача полиция Киевщины начала уголовное производство по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Темы: СМИнападение
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