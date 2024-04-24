Нападение на Ткача: в деле появились двое обвиняемых
В деле о нападении на журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача во время выполнения профессиональных обязанностей 17 ноября 2023 года недалеко от ресторана "Тандыр" в пгт. Козин появились двое обвиняемых − граждане О. и Х. − обвинительные акты направили в суд.
Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды"
Дословно ОГП: "По результатам проведенного досудебного расследования 4 января 2024 года в Обуховский районный суд Киевской области направлено обвинительное заключение по обвинению двух граждан − О. и Х. Обоим инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Сейчас судебное разбирательство продолжается".
Детали: В ОГП отметили, что материалы досудебного расследования в отношении еще одного неустановленного лица 2 января 2024 года выделены в отдельное уголовное производство по этим же статьям.
Его расследует Обуховское райуправление полиции.
Предыстория:
- Поздно вечером 17 ноября 2023 года на журналиста УП Михаила Ткача напали во время съемок возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области, где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора. Возле ресторана было много автомобилей.
- После публикации УП о нападении на журналиста Михаила Ткача полиция Киевщины начала уголовное производство по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.