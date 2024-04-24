Нападение на Ткача: в деле появились двое обвиняемых

Журналист Михаил Ткач и люди, которые на него напали. Скриншот из видео

В деле о нападении на журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача во время выполнения профессиональных обязанностей 17 ноября 2023 года недалеко от ресторана "Тандыр" в пгт. Козин появились двое обвиняемых − граждане О. и Х. − обвинительные акты направили в суд.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды"

Дословно ОГП: "По результатам проведенного досудебного расследования 4 января 2024 года в Обуховский районный суд Киевской области направлено обвинительное заключение по обвинению двух граждан − О. и Х. Обоим инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Сейчас судебное разбирательство продолжается".

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Детали: В ОГП отметили, что материалы досудебного расследования в отношении еще одного неустановленного лица 2 января 2024 года выделены в отдельное уголовное производство по этим же статьям.

Его расследует Обуховское райуправление полиции.

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