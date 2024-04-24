Міноборони створило Офіс для управління військовою допомогою від партнерів

Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого та системного управління військовою допомогою, яка надається країнами-партнерами.

Джерело: пресслужба Міноборони

Пряма мова заступника Міністра оборони України Станіслава Гайдера: "Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами".

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Деталі: Як повідомляють у відомстві, формат коаліцій спроможностей створили у 2023 році для більш ефективного надання допомоги від країн-партнерів.

Станом на зараз вже створено 8 коаліцій, серед них такі як коаліція авіаційних спроможностей, коаліція протиповітряної і протиракетної оборони.

фото - міноборони

Дослівно: "За процедурою, на чолі кожної із восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці. Таким чином, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн як Японія та Австралія.

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фото - міноборони

У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікується у так званий "Рамштайн 2.0". Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі і відповідно до сформованої потреби".