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Минобороны создало Офис для управления военной помощью от партнеров

Татьяна ОлейникСреда, 24 апреля 2024, 13:10
Минобороны создало Офис для управления военной помощью от партнеров
Фото - Минобороны

Министерство обороны Украины создало Офис поддержки коалиций для обеспечения устойчивого и системного управления военной помощью, предоставляемой странами-партнерами.

Источник: пресс-служба Минобороны

Прямая речь заместителя Министра обороны Украины Станислава Гайдера: "Задачами Офиса поддержки является обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций способностей, обеспечение взаимодействия между коалициями, анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами".

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Детали: Как сообщают в ведомстве, формат коалиций способностей создали в 2023 году для более эффективного оказания помощи от стран-партнеров.

В настоящее время уже создано 8 коалиций, среди них такие как коалиция авиационных способностей, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны.

 
фото - минобороны

Дословно: "По процедуре, во главе каждой из восьми заявленных коалиций есть страны-лидеры, которые привлекают к ней другие страны-участницы. Таким образом, на сегодняшний день во всех коалициях принимают участие десятки стран НАТО. Также уже объявлено о намерении принять участие или прорабатывается". присоединение к разным коалициям таких стран как Япония и Австралия.

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В 2024 году формат предоставления помощи Украине модифицируется в так называемый Рамштайн 2.0. Это означает, что теперь союзники Украины будут оказывать свою поддержку преимущественно не на индивидуальной основе, а в коалиционном формате и в соответствии со сложившейся потребностью".

 
фото - миноюороны

Темы: Минобороныпомощь Украине
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