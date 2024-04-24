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Єврокомісія надала Україні 1,5 млрд євро макрофіну

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінСереда, 24 квітня 2024, 14:09
Єврокомісія надала Україні 1,5 млрд євро макрофіну
Фото: Getty Images

Європейська комісія у середу, 24 квітня, оголосила про виділення Україні траншу у 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Вона назвала ці кошти життєво важливими для підтримки функціонування державної служби в Україні, в той час як країна бореться з російською агресією.

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"Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Сьогодні ми виділяємо додаткові 1,5 млрд євро в рамках 50-мільярдної програми Ukraine Facility", – зазначила вона.

"Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Сьогодні ми виділяємо додаткові 1,5 млрд євро в рамках 50-мільярдної програми Ukraine Facility", – зазначила вона.

У березні Єврокомісія здійснила перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

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Нагадаємо, 27 лютого Європарламент ухвалив попередньо узгоджену версію документа, який впроваджує новий механізм підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки. Наступного дня, 28 лютого, його остаточно схвалила Рада ЄС.

Читайте також: Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.

Теми: Європагроші
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