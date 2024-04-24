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Еврокомиссия предоставила Украине 1,5 млрд евро макрофина

Ирина Кутелева, Александр ШумилинСреда, 24 апреля 2024, 14:09
Еврокомиссия предоставила Украине 1,5 млрд евро макрофина
Фото: Getty Images

Европейская комиссия в среду, 24 апреля, объявила о выделении Украине транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Она назвала эти средства жизненно важными для поддержки функционирования государственной службы в Украине, в то время как страна борется с российской агрессией.

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"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы выделяем дополнительные 1,5 млрд евро в рамках 50-миллиардной программы Ukraine Facility", - отметила она.

В марте Еврокомиссия осуществила первый платеж на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Напомним, 27 февраля Европарламент принял предварительно согласованную версию документа, который внедряет новый механизм поддержки Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на четыре года. На следующий день, 28 февраля, его окончательно одобрил Совет ЕС.

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Темы: Европаденьги
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