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СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Валентина РоманенкоСереда, 24 квітня 2024, 14:09
СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП
митрополит Арсеній. фото Святогірської лаври УПЦ МП

Служба безпеки України затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія через його підривну діяльність.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.

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Це відбулося під час його літургії. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ (за даними джерела УП в правоохоронних органах, це сталося восени 2023 року -ред.).

Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу.

Таким чином клірик намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

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За даними спецслужби, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

Про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ "громадянським конфліктом".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Теми: УПЦ МПСБУ
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