СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП
Служба безопасности Украины задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП митрополита Арсения из-за его подрывной деятельности.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.
Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск (по данным источника УП в правоохранительных органах, это произошло осенью 2023 года -ред.).
Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Телеграм-канала.
Таким образом клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе.
По данным спецслужбы, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы о войне в Украине.
Об этом свидетельствуют неоднократные интервью викария, в которых он называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.