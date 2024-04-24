СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП

Служба безопасности Украины задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП митрополита Арсения из-за его подрывной деятельности.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

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Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск (по данным источника УП в правоохранительных органах, это произошло осенью 2023 года -ред.).

Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Телеграм-канала.

Таким образом клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе.

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По данным спецслужбы, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы о войне в Украине.

Об этом свидетельствуют неоднократные интервью викария, в которых он называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.