Єврокомісія "взяла до уваги" рішення МЗС щодо консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку

В Європейському Союзі заявили, що "взяли до уваги" рішення МЗС України щодо призупинення надання послуг чоловікам мобілізаційного віку в дипломатичних установах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на представників Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі

Деталі: Як заявила представниця Єврокомісії Аніта Гіппер, директива ЄС щодо тимчасового захисту продовжує діяти незалежно від статі і призовного статусу громадян.

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"Ми взяли до уваги це оголошення. Я не маю конкретних коментарів, якщо говорити про директиву щодо тимчасового захисту. Ми не робимо розрізнення за статтю чи призовним статусом людей", – сказала вона.

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, необхідних з огляду на конфлікт", – додав представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Нагадаємо, 11 квітня Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований.

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23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".