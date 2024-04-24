Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Еврокомиссия "приняла во внимание" решение МИД по консульским услугам мужчинам мобилизационного возраста

Иванна Костина, Татьяна ОлейникСреда, 24 апреля 2024, 15:08
Еврокомиссия приняла во внимание решение МИД по консульским услугам мужчинам мобилизационного возраста
Иллюстративное фото - Getty Images

В Европейском Союзе заявили, что "приняли во внимание" решение МИД Украины о приостановлении предоставления услуг мужчинам мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителей Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе

Детали: Как заявила представительница Еврокомиссии Анита Хиппер, директива ЕС по временной защите продолжает действовать независимо от пола и призывного статуса граждан.

Реклама:

"Мы приняли во внимание это объявление. Я не имею конкретных комментариев, если говорить о директиве по временной защите. Мы не делаем различия по полу или призывному статусу людей", – сказала она.

"Не нам комментировать решение украинского правительства о мерах, необходимых ввиду конфликта", – добавил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Напомним, 11 апреля Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", он уже подписан президентом и опубликован.

ВИДЕО ДНЯ

23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

Темы: ЕСмобилизацияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Сырский: Силы обороны отошли на запад от Бердичей, Семеновки и Новомихайловки

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
ЕС
Сийярто пообещал блокировать помощь ЕС Украине из-за "охоты" на венгерские компании
Боррель уверен, что решение предоставить Украине новые системы Patriot будет принято
Боррель рассказал, когда первые снаряды из чешской инициативы могут прибыть в Украину
Последние новости
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
17:50
Глава МИД Польши "не удивится", если Россия нападет на его страну
17:41
интервьюГераскевич: Сергея Бубки вообще не должно быть в украинском спорте
Все новости...
Реклама: