Еврокомиссия "приняла во внимание" решение МИД по консульским услугам мужчинам мобилизационного возраста

В Европейском Союзе заявили, что "приняли во внимание" решение МИД Украины о приостановлении предоставления услуг мужчинам мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителей Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе

Детали: Как заявила представительница Еврокомиссии Анита Хиппер, директива ЕС по временной защите продолжает действовать независимо от пола и призывного статуса граждан.

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"Мы приняли во внимание это объявление. Я не имею конкретных комментариев, если говорить о директиве по временной защите. Мы не делаем различия по полу или призывному статусу людей", – сказала она.

"Не нам комментировать решение украинского правительства о мерах, необходимых ввиду конфликта", – добавил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Напомним, 11 апреля Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", он уже подписан президентом и опубликован.

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23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".