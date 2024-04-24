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Африканський пил дістався Києва

Валентина РоманенкоСереда, 24 квітня 2024, 16:32
Африканський пил дістався Києва
фото КМДА

У середу 24 квітня в столиці випав дощ із пилом, який до України занесло з пустелі Сахара.

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: "Як і попереджав Укргідрометцентр, пил із пустелі Сахара сьогодні дістався території України.

У Києві цей пил змішався із опадами, тому дощові краплі мають жовтуватий відтінок. Зокрема, це яскраво видно на автомобілях, які потрапили під сьогоднішній дощ у столиці – більшість автівок покриті шаром жовтого сахарського пилу".

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фото КМДА

Деталі: У столичній владі нагадали, що, за прогнозами синоптиків, пил залишатиметься в атмосфері над Україною до 26 квітня, з п'ятниці на суботу він відступить на схід та атмосфера очиститься.

Теми: погодаКиїв
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