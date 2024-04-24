Африканская пыль добралась до Киева

В среду 24 апреля в столице выпал дождь с пылью, которую в Украину занесло из пустыни Сахара.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "Как и предупреждал Укргидрометцентр, пыль из пустыни Сахара сегодня добралась до территории Украины.

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В Киеве эта пыль смешалась с осадками, поэтому дождевые капли имеют желтоватый оттенок. В частности, это ярко видно на автомобилях, которые попали под сегодняшний дождь в столице - большинство автомобилей покрыты слоем желтой сахарской пыли".

фото кмда

Детали: В столичной власти напомнили, что, по прогнозам синоптиков, пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до 26 апреля, с пятницы на субботу она отступит на восток и атмосфера очистится.