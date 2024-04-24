Пил із Сахари залишатиметься в Україні до п'ятниці: можливі "брудні" дощі

Пил із Сахари залишатиметься в атмосфері над Україною до 26 квітня, а з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: "Пил, який 23 квітня спостерігався у Греції, у середу дістався території України.

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На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ, зазначають синоптики.

Дослівно: "Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься".

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Що передувало: Місцеві пабліки повідомили, що в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях пройшли "брудні" дощі, що утворилися завдяки піску із Сахари, який раніше винесло на Балканський півострів.