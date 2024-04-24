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На все майно ексголови Верховного суду наклали арешт

Альона Мазуренко Середа, 24 квітня 2024, 17:29
На все майно ексголови Верховного суду наклали арешт
ВСЕВОЛОД КНЯЗЄВ. ФОТО - СУДОВО-ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА

Державна виконавча служба арештувала усе майно та рахунки колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва для стягнення в бюджет майже 1 млн гривень незаконно отриманого подарунку.

Джерело: Мін'юст

Дослівно: "Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на усе майно колишнього голови Верховного суду (ВС) Всеволода Князєва".

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Деталі: Про це повідомив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням Князєвим постанови Печерського районного суду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунку в розмірі 906 600 грн.

Також ДВС наклала арешт на банківські рахунки Князєва.

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Гайченко зазначив, що "у разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення".

Наразі відомо, що за Князєвим на праві власності зареєстровано 4 одиниці нерухомого майна у місті Миколаєві та Миколаївській області.

Нагадаємо:

  • 13 грудня 2023 року НАЗК склало протокол стосовно екс-голови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).
  • За повідомленням НАЗК, Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м. за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.
  • На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.

Теми: Верховний судКнязєв ВсеволодМін'юст
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