На все майно ексголови Верховного суду наклали арешт

Державна виконавча служба арештувала усе майно та рахунки колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва для стягнення в бюджет майже 1 млн гривень незаконно отриманого подарунку.

Джерело: Мін'юст

Дослівно: "Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на усе майно колишнього голови Верховного суду (ВС) Всеволода Князєва".

Реклама:

Деталі: Про це повідомив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням Князєвим постанови Печерського районного суду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунку в розмірі 906 600 грн.

Також ДВС наклала арешт на банківські рахунки Князєва.

ВІДЕО ДНЯ

Гайченко зазначив, що "у разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення".

Наразі відомо, що за Князєвим на праві власності зареєстровано 4 одиниці нерухомого майна у місті Миколаєві та Миколаївській області.

Нагадаємо: