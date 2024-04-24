На все имущество экс-главы Верховного суда наложили арест
Государственная исполнительная служба арестовала все имущество и счета бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева для взыскания в бюджет почти 1 млн гривен незаконно полученного подарка.
Источник: Минюст
Дословно: "Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на все имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Всеволода Князева".
Детали: Об этом сообщил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.
Решение принято в связи с невыполнением Князевым постановления Печерского районного суда Киева о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 грн.
Также ГИС наложила арест на банковские счета Князева.
Гайченко отметил, что "в случае отсутствия денежных средств на счетах должника, и в случае выявления принадлежащего на праве собственности должнику движимого и недвижимого имущества, государственным исполнителем будут приняты меры по обращению взыскания на выявленное имущество должника, на которое по закону возможно обратить взыскание".
Известно, что за Князевым на праве собственности зарегистрировано 4 единицы недвижимого имущества в городе Николаеве и Николаевской области.
Напомним:
- 13 декабря 2023 года НАПК составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).
- По сообщению НАПК, Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м. по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.
- На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн. Разница в фактической и рыночной стоимости аренды и была этим незаконным подарком.