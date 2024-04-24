На все имущество экс-главы Верховного суда наложили арест

Государственная исполнительная служба арестовала все имущество и счета бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева для взыскания в бюджет почти 1 млн гривен незаконно полученного подарка.

Источник: Минюст

Дословно: "Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на все имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Всеволода Князева".

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Детали: Об этом сообщил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Решение принято в связи с невыполнением Князевым постановления Печерского районного суда Киева о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 грн.

Также ГИС наложила арест на банковские счета Князева.

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Гайченко отметил, что "в случае отсутствия денежных средств на счетах должника, и в случае выявления принадлежащего на праве собственности должнику движимого и недвижимого имущества, государственным исполнителем будут приняты меры по обращению взыскания на выявленное имущество должника, на которое по закону возможно обратить взыскание".

Известно, что за Князевым на праве собственности зарегистрировано 4 единицы недвижимого имущества в городе Николаеве и Николаевской области.

Напомним: