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РФ ударила по передмістю Сум, на Дніпропетровщині ППО збила авіаційну ракету

Валентина РоманенкоСереда, 24 квітня 2024, 17:52
РФ ударила по передмістю Сум, на Дніпропетровщині ППО збила авіаційну ракету
ілюстративне фото Повітряних сил

24 квітня ворог завдав ракетного удару по передмістю Сум, водночас на Дніпропетровщині ППО збила російську ракету.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація та Повітряне командування "Схід" у Facebook

Деталі: У Сумській ОВА повідомляють, що на місці удару працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються.

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В свою чергу повітряники повідомляють, що станом на 17.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив керовану авіаційну ракету Х-69/Х-59 ворога (у Повітряних силах удокладнили УП, що точніше тип ракети можна буде назвати після вивчення її уламків -ред.).

Що передувало: О 16.50 Повітряні сили попереджали про те, що на Дніпро летить повітряна ціль.

Теми: війнаППОСумська областьДніпропетровська область
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