РФ ударила по передмістю Сум, на Дніпропетровщині ППО збила авіаційну ракету

24 квітня ворог завдав ракетного удару по передмістю Сум, водночас на Дніпропетровщині ППО збила російську ракету.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація та Повітряне командування "Схід" у Facebook

Деталі: У Сумській ОВА повідомляють, що на місці удару працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються.

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В свою чергу повітряники повідомляють, що станом на 17.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив керовану авіаційну ракету Х-69/Х-59 ворога (у Повітряних силах удокладнили УП, що точніше тип ракети можна буде назвати після вивчення її уламків -ред.).

Що передувало: О 16.50 Повітряні сили попереджали про те, що на Дніпро летить повітряна ціль.