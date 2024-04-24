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РФ ударила по пригороду Сум, на Днепропетровщине ПВО сбила авиационную ракету

Валентина РоманенкоСреда, 24 апреля 2024, 17:52
РФ ударила по пригороду Сум, на Днепропетровщине ПВО сбила авиационную ракету
иллюстративное фото Воздушных сил

24 апреля враг нанес ракетный удар по пригороду Сум, в то же время на Днепропетровщине ПВО сбила российскую ракету.

Источник: Сумская областная военная администрация и Воздушное командование "Схід" в Facebook

Детали: В Сумской ОВА сообщают, что на месте удара работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются.

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В свою очередь в Воздушных силах сообщают, что по состоянию на 17.00 в Синельниковском районе Днепропетровской области подразделение Воздушного командования "Схід" уничтожило управляемую авиационную ракету Х-69/Х-59 врага (в Воздушных силах сообщили УП, что точнее тип ракеты можно будет назвать после изучения ее обломков -ред.).

Что предшествовало: В 16.50 Воздушные силы предупреждали о том, что на Днепр летит воздушная цель.

Темы: войнаПВОСумская областьДнепропетровская область
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