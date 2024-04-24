Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 24 апреля 2024, 18:09
Байден подписал законопроект о помощи Украине
Джо Баййдень, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Источник: Байден на специальном брифинге, передает "Европейская правда"

Прямая речь Байдена: "Это хороший день для Америки, для Европы и для мира в мире... Это то, что будет иметь значительные последствия... Это придаст безопасности Америке, это сделает мир безопаснее".

Реклама:

Детали: Кроме помощи Украине, подписанный пакет предусматривает 26 миллиардов долларов для Израиля, 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь Газе и 8 миллиардов долларов на противодействие военной мощи Китая.

Напомним: 23 апреля Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Подробно об "украинской" составляющей пакета "ЕвроПравда" писала в материале

ВИДЕО ДНЯ

Американские СМИ сообщали, что после принятия проекта Белый дом готовит для отправки в Украину помощь в 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.

Читайте также: Оружие из США, право бить по России и "красные линии" американцев. Интервью с Оксаной Маркаровой

Темы: Байденпомощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Сырский: Силы обороны отошли на запад от Бердичей, Семеновки и Новомихайловки

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
Байден
Байден рассказал о радости военных в окопах на востоке, когда голосовали поддержку Украине
Байден: Уже в следующие несколько часов начнем отправлять оружие в Украину
Зеленский поблагодарил за помощь сенаторов, американцев и Байдена
Последние новости
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
17:50
Глава МИД Польши "не удивится", если Россия нападет на его страну
17:41
интервьюГераскевич: Сергея Бубки вообще не должно быть в украинском спорте
Все новости...
Реклама: