Байден подписал законопроект о помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Источник: Байден на специальном брифинге, передает "Европейская правда"

Прямая речь Байдена: "Это хороший день для Америки, для Европы и для мира в мире... Это то, что будет иметь значительные последствия... Это придаст безопасности Америке, это сделает мир безопаснее".

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Детали: Кроме помощи Украине, подписанный пакет предусматривает 26 миллиардов долларов для Израиля, 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь Газе и 8 миллиардов долларов на противодействие военной мощи Китая.

Напомним: 23 апреля Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Подробно об "украинской" составляющей пакета "ЕвроПравда" писала в материале

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Американские СМИ сообщали, что после принятия проекта Белый дом готовит для отправки в Украину помощь в 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.

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