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Байден: Вже у наступні кілька годин почнемо відправляти зброю в Україну

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 24 квітня 2024, 18:31
Байден: Вже у наступні кілька годин почнемо відправляти зброю в Україну
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що першу партію допомоги Україні у рамках щойно підписаного закону про додаткове фінансування відправлять "вже у найближчі години", очільник Білого дому перерахував, що буде входити у цей пакет.

Джерело: Байден на спеціальному брифінгу 24 квітня після підписання пакету законодавства, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Я подбаю про те, щоб поставки почалися невідкладно. Вже у наступні кілька годин ми почнемо відправляти зброю в Україну. Це будуть ракети до ППО, артилерійські снаряди, боєприпаси для ракетних систем і бронетехніки".

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Деталі: За його словами, "це інвестиція не тільки у безпеку України, але й у безпеку Європи".

"І це інвестиція у нашу власну безпеку, тому що коли наші союзники сильніші – ми також сильніші", – наголосив президент США.

Він також нагадав, що гроші на підтримку України одночасно є інвестицією в американську оборонну промисловість, оскільки вона виготовлятиме заміщення тій зброї, яку передають в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією CNN, більшість зброї, яку США готували для передачі Україні після підписання закону про допомогу, завчасно привезли на склади у Німеччині та Польщі.

Нагадаємо: 23 квітня Сенат остаточно схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США. 

Детально про "українську" складову пакета "ЄвроПравда" писала в матеріалі

Американські ЗМІ повідомляли, що після ухвалення проєкту Білий дім готує для відправлення в Україну допомогу на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.

Читайте також: Зброя з США, право бити по Росії та "червоні лінії" американців. Інтерв'ю з Оксаною Маркаровою

Теми: Байдендопомога УкраїніСШАвійна
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