Байден: Уже в следующие несколько часов начнем отправлять оружие в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что первую партию помощи Украине в рамках только что подписанного закона о дополнительном финансировании отправят "уже в ближайшие часы", глава Белого дома перечислил, что будет входить в этот пакет.

Источник: Байден на специальном брифинге 24 апреля после подписания пакета законодательства, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я позабочусь о том, чтобы поставки начались безотлагательно. Уже в следующие несколько часов мы начнем отправлять оружие в Украину. Это будут ракеты к ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы для ракетных систем и бронетехники".

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Детали: По его словам, "это инвестиция не только в безопасность Украины, но и в безопасность Европы".

"И это инвестиция в нашу собственную безопасность, потому что когда наши союзники сильнее - мы также сильнее", - подчеркнул президент США.

Он также напомнил, что деньги на поддержку Украины одновременно являются инвестицией в американскую оборонную промышленность, поскольку она будет производить замещение того оружия, которое передают в Украину.

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По информации CNN, большинство оружия, которое США готовят для передачи Украине после подписания закона о помощи, заранее привезли на склады в Германии и Польше.

Напомним: 23 апреля Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Подробно об "украинской" составляющей пакета "ЕвроПравда" писала в материале

Американские СМИ сообщали, что после принятия проекта Белый дом готовит для отправки в Украину помощь в 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.

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