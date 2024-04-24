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Байден розповів про радість військових в окопах на сході, коли голосували підтримку Україні

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 24 квітня 2024, 19:19
Байден розповів про радість військових в окопах на сході, коли голосували підтримку Україні
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден після підписання законопроєкту про додаткове фінансування для іноземних союзників 24 квітня розповів з посиланням на повідомлення, що військові в окопах на сході України раділи рішенню Палати представників, що розблокувала цей процес.

Джерело: Байден на брифінгу в Білому домі, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Байдена: "На вихідних (я бачив – ред.) повідомлення -  і, як на мене, це неймовірно – про радісні вигуки з окопів у східній Україні… Вони (українські військові – ред.) радісно вигукували, спостерігаючи, як Палата представників проголосувала на підтримку України",

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Деталі: Байден підкреслив, що тоді як нова американська допомога Києву не могла надійти через суперечки у Конгресі, Україні стало важче оборонятися через "снарядний голод", тоді як Росія почала отримувати додаткову підтримку від таких союзників як КНДР і Китай.

"І тепер Америка надішле українцям поставки, яких вони потребують для продовження боротьби", – додав він.

Американський президент запевнив, що вживе кроків, аби поставки зброї Україні почались якнайшвидше.

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Нагадаємо: Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Детально про "українську" складову пакета "ЄвроПравда" писала в матеріалі

Американські ЗМІ повідомляли, що після ухвалення проєкту Білий дім готує для відправлення в Україну допомогу на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.

Читайте також: Зброя з США, право бити по Росії та "червоні лінії" американців. Інтерв'ю з Оксаною Маркаровою

Теми: БайденУкраїнавійна
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