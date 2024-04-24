Байден рассказал о радости военных в окопах на востоке, когда голосовали поддержку Украине

Президент США Джо Байден после подписания законопроекта о дополнительном финансировании для иностранных союзников 24 апреля рассказал со ссылкой на сообщение, что военные в окопах на востоке Украины радовались решению Палаты представителей, разблокировавшей этот процесс.

Источник: Байден на брифинге в Белом доме, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Байдена: "На выходных (я видел - ред.) сообщения - и, как по мне, это невероятно - о радостных возгласах из окопов в восточной Украине... Они (украинские военные - ред.) радостно восклицали, наблюдая, как Палата представителей проголосовала в поддержку Украины",

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Детали: Байден подчеркнул, что в то время как новая американская помощь Киеву не могла поступить из-за споров в Конгрессе, Украине стало труднее обороняться из-за "снарядного голода", тогда как Россия начала получать дополнительную поддержку от таких союзников как КНДР и Китай.

"И теперь Америка пришлет украинцам поставки, в которых они нуждаются для продолжения борьбы", - добавил он.

Американский президент заверил, что предпримет шаги, чтобы поставки оружия Украине начались как можно быстрее.

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Напомним: Президент Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Подробно об "украинской" составляющей пакета "ЕвроПравда" писала в материале

Американские СМИ сообщали, что после принятия проекта Белый дом готовит для отправки в Украину помощь в 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS

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