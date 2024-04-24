РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, Росія хоче зірвати майбутній Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні

Дослівно: "У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру".

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Деталі: За словами президента, Україна і партнери однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права: "Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права".