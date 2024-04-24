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РФ хочет сорвать саммит мира в Швейцарии и имеет конкретный план – Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 24 апреля 2024, 19:19
РФ хочет сорвать саммит мира в Швейцарии и имеет конкретный план – Зеленский
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия хочет сорвать предстоящий Саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Источник: Зеленский во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, которые работают в Украине

Дословно: "У нас есть точная информация от разведки - конкретные данные, - что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. И мы вместе должны этому противодействовать - должны работать в единстве ради справедливого мира".

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Детали: По словам президента, Украина и партнеры одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву: "Мировое большинство способно это обеспечить. Глобальный саммит мира в Швейцарии дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права".

Темы: Зеленскийвойна
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