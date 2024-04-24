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У новому пакеті зброї для України є ракети ATACMS – ЗМІ

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Середа, 24 квітня 2024, 21:06
У новому пакеті зброї для України є ракети ATACMS – ЗМІ
відео запуску ракет ATACMS, СКРИНШОТ ІЗ ВІДЕО З TELEGRAM ЗАЛУЖНОГО

Далекобійні ракети ATACMS входять до складу нового пакета військової допомоги США Україні, оголошеного 24 квітня – одразу після того, як набув чинності закон про додаткове фінансування американських союзників. 

Джерело: АР і Politico з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Видання не наводять деталей стосовно кількості чи далекобійності ATACMS, які входять до нового пакета вартістю 1 мільярд доларів. Але це підтверджує попередні повідомлення ЗМІ про те, що ці озброєння будуть передані Україні.

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Також з'ясувалось, що Україна отримала ATACMS у межах попереднього пакета військової допомоги на 300 мільйонів доларів, оголошеного в березні, й уже щонайменше двічі застосувала їх по російських цілях в тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

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Теми: допомога УкраїнізброяСША
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