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В новом пакете оружия для Украины есть ракеты ATACMS – СМИ

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 24 апреля 2024, 21:06
В новом пакете оружия для Украины есть ракеты ATACMS – СМИ
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Дальнобойные ракеты ATACMS входят в состав нового пакета военной помощи США Украине, объявленного 24 апреля – сразу после того, как вступил в силу закон о дополнительном финансировании американских союзников.

Источник: АР и Politico со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: Издание не приводят деталей относительно количества или дальнобойности ATACMS, которые входят в новый пакет стоимостью 1 миллиард долларов. Но это подтверждает предыдущие сообщения СМИ о том, что эти вооружения будут переданы Украине.

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Также выяснилось, что Украина получила ATACMS в рамках предыдущего пакета военной помощи на 300 миллионов долларов, объявленного в марте, и уже по меньшей мере дважды применила их по российским целям во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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Темы: помощь УкраинеоружиеСША
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