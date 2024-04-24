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Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку - Міноборони

Станіслав ПогоріловСереда, 24 квітня 2024, 23:51
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку - Міноборони
Владислав Косіняк-Камиш, фото: Getty Ima

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони  "виконали свій громадянській обов’язок".

Джерело: Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю телеканалу Polsat News, передає Reuters

Пряма мова: "Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні".

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Деталі: Міністр також сказав, що Польща в минулому вже пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися до своєї країни і "виконали свій громадянський обов'язок".

"Будь-яка підтримка можлива", - сказала Косіняк-Камиш про те, як би Польща відреагувала, якби Київ попросив допомоги у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Reuters з посиланням на Євростат, повідомляє, що станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу проживає близько 4,3 мільйона українців, з яких близько 860 000 - дорослі чоловіки. Польща надала статус тимчасового захисту 950 000 українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.

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Нагадаємо:

  • 11 квітня Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований. 
  • 23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. 
  • МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".
  • Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Тепер ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби.

Теми: ПольщаУкраїнамобілізаціявійна
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