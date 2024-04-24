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Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста - Минобороны

Станислав ПогориловСреда, 24 апреля 2024, 23:51
Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста - Минобороны
Владислав Косиняк-Камыш, фото: Getty Images

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они "выполнили свой гражданский долг".

Источник: Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News, передает Reuters

Прямая речь: "Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских ребят в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине".

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Детали: Министр также сказал, что Польша в прошлом уже предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись в свою страну и "выполнили свой гражданский долг".

"Любая поддержка возможна", - сказала Косиняк-Камыш о том, как бы Польша отреагировала, если бы Киев попросил помощи в возвращении домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше после окончания срока действия их паспортов.

Reuters со ссылкой на Евростат, сообщает, что по состоянию на январь 2024 года в странах Европейского Союза проживает около 4,3 миллиона украинцев, из которых около 860 000 - взрослые мужчины. Польша предоставила статус временной защиты 950 000 украинцев, что является вторым по величине показателем после Германии.

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Напомним:

  • 11 апреля Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", он уже подписан президентом и опубликован.
  • 23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.
  • МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".
  • Правительство запретило выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь эти документы они смогут получить только в территориальном органе или территориальном подразделении миграционной службы.

Темы: ПольшаУкраинамобилизациявойна
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