Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста - Минобороны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они "выполнили свой гражданский долг".

Источник: Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News, передает Reuters

Прямая речь: "Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских ребят в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине".

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Детали: Министр также сказал, что Польша в прошлом уже предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись в свою страну и "выполнили свой гражданский долг".

"Любая поддержка возможна", - сказала Косиняк-Камыш о том, как бы Польша отреагировала, если бы Киев попросил помощи в возвращении домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше после окончания срока действия их паспортов.

Reuters со ссылкой на Евростат, сообщает, что по состоянию на январь 2024 года в странах Европейского Союза проживает около 4,3 миллиона украинцев, из которых около 860 000 - взрослые мужчины. Польша предоставила статус временной защиты 950 000 украинцев, что является вторым по величине показателем после Германии.

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