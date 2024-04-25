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Ми потребуємо систем ППО, літаків і вдосталь боєприпасів – Україна в ОБСЄ

Ольга Глущенко Четвер, 25 квітня 2024, 01:26
Ми потребуємо систем ППО, літаків і вдосталь боєприпасів – Україна в ОБСЄ
Фото: Getty Images

Щоб захищати цивільне населення від російських атак та визволити свою територію, Україна має потребу в сучасних системах протиповітряної оборони, бойових літаках і достатній кількості артилерійських боєприпасів.

Джерело: заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Сучасні системи протиповітряної оборони, бойові літаки та достатня кількість артилерійських боєприпасів залишаються необхідними для захисту цивільного населення України від російських атак та звільнення суверенних територій України.

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Ми вдячні всім нашим міжнародним партнерам за постійну допомогу, спрямовану на зміцнення обороноздатності України. Зокрема, за нещодавні важливі рішення наших американських та європейських партнерів щодо додаткової військової допомоги Україні".

Деталі: Костенко наголосила, що попри спроби Росії завадити наданню Україні необхідних засобів оборони, "ніщо не може змінити основоположний принцип права нації на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН".

Вона поінформувала іноземні делегації про останні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та їхні криваві наслідки.

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При цьому Костенко вказала, що "важливо пам'ятати про глобальний вимір дій Росії, зокрема її діяльність, спрямовану на консолідацію інших авторитарних режимів, які діють з метою підриву міжнародного миру і стабільності".

Пряма мова: "Для світових демократій надзвичайно важливо мати спільне розуміння цих викликів та виробити довгострокову стратегію протидії загрозам з боку Російської Федерації та її поплічників задля забезпечення безпеки для всього світу.

Україна твердо переконана, що мир, якого ми всі прагнемо, може бути досягнутий лише через повне відновлення принципів, закріплених у Статуті ООН, положення якого погодилися поважати всі країни світу".

Теми: ОБСЄУкраїнавійнадопомога Україні
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