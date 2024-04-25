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Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах и достаточном количестве боеприпасов – Украина в ОБСЕ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 01:26
Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах и достаточном количестве боеприпасов – Украина в ОБСЕ
Фото: Getty Images

Чтобы защищать гражданское население от российских атак и освободить свою территорию, Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны, боевых самолетах и достаточном количестве артиллерийских боеприпасов.

Источник: заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Современные системы противовоздушной обороны, боевые самолеты и достаточное количество артиллерийских боеприпасов остаются необходимыми для защиты гражданского населения Украины от российских атак и освобождения суверенных территорий Украины.

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Мы благодарны всем нашим международным партнерам за постоянную помощь, направленную на укрепление обороноспособности Украины. В частности, за недавние важные решения наших американских и европейских партнеров о дополнительной военной помощи Украине".

Детали: Костенко отметила, что, несмотря на попытки России помешать предоставлению Украине необходимых средств обороны, "ничто не может изменить основополагающий принцип права нации на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

Она проинформировала иностранные делегации о последних ракетных атаках России на гражданскую инфраструктуру и их кровавые последствия.

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При этом Костенко указала, что "важно помнить о глобальном измерении действий России, в частности ее деятельность, направленную на консолидацию других авторитарных режимов, которые действуют с целью подрыва международного мира и стабильности".

Прямая речь: "Для мировых демократий чрезвычайно важно иметь общее понимание этих вызовов и выработать долгосрочную стратегию противодействия угрозам со стороны Российской Федерации и ее приспешников для обеспечения безопасности для всего мира.

Украина твердо убеждена, что мир, к которому мы все стремимся, может быть достигнут только через полное восстановление принципов, закрепленных в Уставе ООН, положения которого согласились уважать все страны мира".

Темы: ОБСЕУкраинавойнапомощь Украине
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