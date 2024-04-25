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Росіяни атакували чотири громади Сумщини

Ольга Глущенко Четвер, 25 квітня 2024, 04:16
Росіяни атакували чотири громади Сумщини
наслідки обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 6 обстрілів Сумської області, зокрема атакували дронами та здійснили авіаудар по Степанівській громаді.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Степанівська громади".

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Деталі: Середино-Будська громада зазнала ворожої атаки дронами-камікадзе типу "FPV" та була під артобстрілом, загалом – 9 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, 12 вибухів.

На Юнаківську громаду російський БпЛА квадрокоптерного типу здійснив скидання вибухового пристрою типу ВОГ, 1 вибух.

ВІДЕО ДНЯ

По Степанівській громаді ворог  здійснив авіаудар, 1 вибух.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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