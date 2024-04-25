Росіяни атакували чотири громади Сумщини
Четвер, 25 квітня 2024, 04:16
Протягом минулого дня росіяни здійснили 6 обстрілів Сумської області, зокрема атакували дронами та здійснили авіаудар по Степанівській громаді.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Степанівська громади".
Реклама:
Деталі: Середино-Будська громада зазнала ворожої атаки дронами-камікадзе типу "FPV" та була під артобстрілом, загалом – 9 вибухів.
По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, 12 вибухів.
На Юнаківську громаду російський БпЛА квадрокоптерного типу здійснив скидання вибухового пристрою типу ВОГ, 1 вибух.
ВІДЕО ДНЯ
По Степанівській громаді ворог здійснив авіаудар, 1 вибух.