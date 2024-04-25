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Россияне атаковали четыре громады Сумщины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 04:16
Россияне атаковали четыре громады Сумщины
последствия обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 6 обстрелов Сумской области, в частности атаковали дронами и осуществили авиаудар по Степановской громаде.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская, Степановская громады".

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Детали: Середино-Будская громада подверглась вражеской атаке дронами-камикадзе типа "FPV" и была под артобстрелом, в общем – 9 взрывов.

По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, 12 взрывов.

На Юнаковскую громаду российский БПЛА квадрокоптерного типа совершил сброс взрывного устройства типа ВОГ, 1 взрыв.

ВИДЕО ДНЯ

По Степановской громаде враг совершил авиаудар, 1 взрыв.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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