Росіяни "націоналізують" земельні ділянки на ТОТ Запорізької області – спротив

За даними національного спротиву, російські загарбники запроваджують нову схему для так званої націоналізації земельних ділянок українців на тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Росіяни дали власникам ділянок, дач, паїв лише півтора місяця на підтвердження права власності. Процес перевірки триватиме з 22 квітня до 12 червня цього року".

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Деталі: У спротиві зазначають, що україномовний реєстр містить більше пів мільйона рядків.

Дослівно: "Тому виникає логічне запитання – наскільки реально опрацювати таку кількість документів? Але дуже схоже на те, що такої задачі перед загарбниками і не стоїть. Основну масу ділянок окупанти бажають просто відібрати в українців і далі вже розпоряджатися на власний розсуд".

Деталі: ЦНС також повідомляє, що підтвердити право власності можливо лише за умови наявності російського громадянства та оригіналів документів.

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І додає: таку ж практику російські окупанти застосовують і щодо квартир та будинків.

Дослівно: "На окупованих територіях працює так звана "державна житлова інспекція", метою якої є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон.

Надалі такі квартири оголошують "безгосподарними" та "націоналізують".