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Россияне "национализируют" земельные участки на ВОТ Запорожской области – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 04:58
Россияне национализируют земельные участки на ВОТ Запорожской области – сопротивление
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

По данным национального сопротивления, российские захватчики вводят новую схему для так называемой национализации земельных участков украинцев на временно оккупированных территорий Запорожской области.

Источник: ЦНС

Дословно: "Россияне дали владельцам участков, дач, паев всего полтора месяца на подтверждение права собственности. Процесс проверки продлится с 22 апреля по 12 июня этого года".

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Детали: В сопротивлении отмечают, что украиноязычный реестр содержит более полумиллиона строк.

Дословно: "Поэтому возникает логичный вопрос – насколько реально обработать такое количество документов? Но очень похоже на то, что такой задачи перед захватчиками и не стоит. Основную массу участков оккупанты хотят просто отобрать у украинцев и дальше уже распоряжаться по своему усмотрению".

Детали: ЦНС также сообщает, что подтвердить право собственности возможно только при условии наличия российского гражданства и оригиналов документов.

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И добавляет: такую же практику российские оккупанты применяют и в отношении квартир и домов.

Дословно: "На оккупированных территориях работает так называемая "государственная жилищная инспекция", целью которой является выявление пустых квартир, или квартир чьи владельцы покинули регион.

В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозными" и "национализируют".

Темы: Запорожская областьоккупация
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