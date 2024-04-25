Россияне "национализируют" земельные участки на ВОТ Запорожской области – сопротивление
По данным национального сопротивления, российские захватчики вводят новую схему для так называемой национализации земельных участков украинцев на временно оккупированных территорий Запорожской области.
Источник: ЦНС
Дословно: "Россияне дали владельцам участков, дач, паев всего полтора месяца на подтверждение права собственности. Процесс проверки продлится с 22 апреля по 12 июня этого года".
Детали: В сопротивлении отмечают, что украиноязычный реестр содержит более полумиллиона строк.
Дословно: "Поэтому возникает логичный вопрос – насколько реально обработать такое количество документов? Но очень похоже на то, что такой задачи перед захватчиками и не стоит. Основную массу участков оккупанты хотят просто отобрать у украинцев и дальше уже распоряжаться по своему усмотрению".
Детали: ЦНС также сообщает, что подтвердить право собственности возможно только при условии наличия российского гражданства и оригиналов документов.
И добавляет: такую же практику российские оккупанты применяют и в отношении квартир и домов.
Дословно: "На оккупированных территориях работает так называемая "государственная жилищная инспекция", целью которой является выявление пустых квартир, или квартир чьи владельцы покинули регион.
В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозными" и "национализируют".