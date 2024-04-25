У низці областей була ракетна небезпека, на Черкащині лунали вибухи
Четвер, 25 квітня 2024, 06:44
Вранці 25 квітня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в низці областей, на Черкащині лунали вибухи.
Джерело: Повітряні сили, Суспільне Черкаси
Деталі: Спочатку через ракетну загрозу повітряну тривогу оголосили у Полтавській та Сумській областях.
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Згодом – у Черкаській, Київській та Кіровоградській.
Крім того, Повітряні сили повідомили про "швидкісні цілі" у напрямку Миргорода Полтавської області та Черкас.
О 6:35 Суспільне повідомило, що на Черкащині чутно звуки, схожі на вибухи.
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Оновлено: О 6:42 почалися відбої в областях, де оголошувалася тривога через ракетну небезпеку.
О 6:44 ПС оголосили відбій загрози.