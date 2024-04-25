В ряде областей была ракетная опасность, в Черкасской области раздавались взрывы
Четверг, 25 апреля 2024, 06:44
Утром 25 апреля Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в ряде областей, в Черкасской области раздавались взрывы..
Источник: Воздушные силы, Суспільне Черкассы
Детали: Сначала из-за ракетной угрозы воздушную тревогу объявили в Полтавской и Сумской областях.
Реклама:
Впоследствии – в Черкасской, Киевской и Кировоградской.
Кроме того, Воздушные силы сообщили о "скоростных целях" в направлении Миргорода Полтавской области и Черкасс.
В 6:35 Суспільне сообщило, что в Черкасской области слышны звуки, похожие на взрывы.
ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: В 6:42 начались отбои в областях, где объявлялась тревога из-за ракетной опасности.
В 6:44 ПС объявили отбой угрозы.