В ряде областей была ракетная опасность, в Черкасской области раздавались взрывы

Утром 25 апреля Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в ряде областей, в Черкасской области раздавались взрывы..

Источник: Воздушные силы, Суспільне Черкассы

Детали: Сначала из-за ракетной угрозы воздушную тревогу объявили в Полтавской и Сумской областях.

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Впоследствии – в Черкасской, Киевской и Кировоградской.

Кроме того, Воздушные силы сообщили о "скоростных целях" в направлении Миргорода Полтавской области и Черкасс.

В 6:35 Суспільне сообщило, что в Черкасской области слышны звуки, похожие на взрывы.

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Обновлено: В 6:42 начались отбои в областях, где объявлялась тревога из-за ракетной опасности.

В 6:44 ПС объявили отбой угрозы.