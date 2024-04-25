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В ряде областей была ракетная опасность, в Черкасской области раздавались взрывы

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 06:44
В ряде областей была ракетная опасность, в Черкасской области раздавались взрывы
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Утром 25 апреля Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в ряде областей, в Черкасской области раздавались взрывы..

Источник: Воздушные силы, Суспільне Черкассы

Детали: Сначала из-за ракетной угрозы воздушную тревогу объявили в Полтавской и Сумской областях.

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Впоследствии – в Черкасской, Киевской и Кировоградской.

Кроме того, Воздушные силы сообщили о "скоростных целях" в направлении Миргорода Полтавской области и Черкасс.

В 6:35 Суспільне сообщило, что в Черкасской области слышны звуки, похожие на взрывы.

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Обновлено: В 6:42 начались отбои в областях, где объявлялась тревога из-за ракетной опасности.

В 6:44 ПС объявили отбой угрозы.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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