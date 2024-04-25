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Росіяни активізувались на Авдіївському та Бахмутському напрямку − Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 25 квітня 2024, 07:18
Росіяни активізувались на Авдіївському та Бахмутському напрямку − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення, росіяни загалом завдали 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, 105 разів гатили по позиціях українських військ та населених пунктах з РСЗВ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Андріївка, Євгенівка, Очеретино, Бердичі, Семенівка, Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області".

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Деталі: З артилерії загарбники били по 110 населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 1 атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни 19 разів атакували позиції захисників в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де росіяни 21 раз намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку загарбники 1 раз атакували позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 4 безуспішні атаки позицій ЗСУ.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу росіян. Сили протиповітряної оборони України знищили 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу росіян.

Теми: Донецька областьвійнаХерсонська область
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