Россияне активизировались на Авдеевском и Бахмутском направлении − Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения, россияне в общем нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, 105 раз били по позициям украинских войск и населенным пунктам из РСЗО.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Андреевка, Евгеновка, Очеретино, Бердичи, Семеновка, Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области".

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Детали: Из артиллерии захватчики били по 110 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили 1 атаку в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне 19 раз атаковали позиции защитников в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

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На Бахмутском направлении ВСУ отбили 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Новый, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 27 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где россияне 21 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении захватчики 1 раз атаковали позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 4 безуспешные атаки позиций ВСУ.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава россиян. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 разведывательных БпЛА оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава россиян.