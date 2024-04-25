ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів
Четвер, 25 квітня 2024, 07:44
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 040 окупантів, спалили 13 танків та 28 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 462 980 (+1 040) осіб,
- танків − 7 255 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 13 942 (+14) од,
- артилерійських систем − 11 836 (+28) од,
- РСЗВ − 1 049 (+1) од,
- засобів ППО − 772 (+1) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 449 (+10) од,
- крилатих ракет − 2 118 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 949 (+57) од,
- спеціальної техніки − 1 946 (+2) од.
Дані уточнюються.