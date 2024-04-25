ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов
Четверг, 25 апреля 2024, 07:44
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 040 оккупантов, сожгли 13 танков и 28 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 462 980 (+1 040) человек,
- танков − 7 255 (+13) ед,
- боевых бронированных машин − 13 942 (+14) ед,
- артиллерийских систем − 11 836 (+28) ед,
- РСЗО − 1 049 (+1) ед,
- средств ПВО − 772 (+1) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 449 (+10) ед,
- крылатых ракет − 2 118 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 949 (+57) ед,
- специальной техники − 1 946 (+2) ед.
Данные уточняются.