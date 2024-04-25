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ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 25 апреля 2024, 07:44
ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 040 оккупантов, сожгли 13 танков и 28 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 462 980 (+1 040) человек,
  • танков − 7 255 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 942 (+14) ед,
  • артиллерийских систем − 11 836 (+28) ед,
  • РСЗО − 1 049 (+1) ед,
  • средств ПВО − 772 (+1) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 449 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 2 118 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 949 (+57) ед,
  • специальной техники − 1 946 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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