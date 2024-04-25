Росіяни гатили по Нікопольщині: пошкодили будинки, газогін і ЛЕП

Уночі 25 квітня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області − пошкодили приватні будинки, газогін і лінію електропередач.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Артилерійським вогнем накривав сам Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду. Зайнявся газогін. Пошкоджені два приватні будинки, теплиця. Понівечений пам'ятник. А ще – лінії електропередач та стовп вуличного освітлення".

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Фото з Telegram лисака

Деталі: Крім того, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині понівечена приватна оселя.

За словами голови ОВА, люди не постраждали.